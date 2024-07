Navettes fluviales : le Sytral se jette à l’eau

À l’été 2025, le réseau de transport en commun de l’agglomération lyonnaise va se lancer dans la navigation fluviale avec une ligne entre Vaise et la Confluence.

Elles seront la nouveauté de l’été 2025. Le Sytral va mettre en marche sa “flotte” de navettes fluviales sur la Saône et ainsi élargir à un nouvel élément son offre de transport en commun. Faute d’avoir pu se lancer dans les airs avec un téléphérique, la Métropole de Lyon veut expérimenter le transport fluvial. La ligne test reliera le quartier de l’Industrie (Vaise, 9e) à la Confluence. Elle se substituera, avec une offre élargie, à la liaison proposée par une société privée, Les Yachts de Lyon, sur le même trajet et pour desservir le centre commercial de la Confluence. Un service qui fonctionne aujourd’hui principalement le week-end et l’été et s’adresse à une clientèle de touristes. Le Sytral et sa majorité écologiste veulent lui donner une nouvelle dimension. “C’est un service public que l’on attendait depuis longtemps, et vous savez à quel point c’est important pour nous que les Lyonnais puissent se reconnecter à leurs cours d’eau”, estime Grégory Doucet. “Je pense que l’on sera sur un mélange entre un transport public et une pratique plus touristique, plus dans la détente. L’important pour moi, c’est que la ligne soit suffisamment fréquentée pour justifier le service”, cadre Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole chargé des mobilités.