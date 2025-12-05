Défilé de la robe en chocolat à l’occasion de la soirée d’inauguration de la 10e édition du salon du chocolat @ Cheyenne Gabrelle

Habituellement organisés en mars, les salons du tourisme et du chocolat n'auront pas lieu en 2026 à Lyon.

Pas de salons du tourisme, ni du chocolat cette année à Lyon. Alors que les deux événements avaient eu lieu simultanément en 2025 à la Halle Tony Garnier, l'organisation a confirmé qu'il n'y aurait pas de double-édition 2026.

Le salon du tourisme doit être "repensé"

D'après les informations du Progrès, les équipes du Mahana Lyon (Tourisme) auraient décidées de marquer une pause pour "repenser le modèle du salon, revoir son format et l’inscrire dans une dynamique plus pertinente, plus innovante et plus porteuse de sens pour les visiteurs comme pour les partenaires."

Autre rendez-vous attendu des Lyonnais, le salon du chocolat sera lui aussi reporté et n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs disent néanmoins "rester mobilisés pour faire évoluer l'événement". Les deux événements pourraient alors faire leur grand retour en 2027 pour une édition dans un "format différent."

Lire aussi : Lyon : 17 000 visiteurs comptabilisés pour la 12e édition du salon du chocolat