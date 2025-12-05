Actualité
Salon du chocolat 2022
Défilé de la robe en chocolat à l’occasion de la soirée d’inauguration de la 10e édition du salon du chocolat @ Cheyenne Gabrelle

Lyon : pourquoi les salons du tourisme et du chocolat n'auront pas lieu en 2026

  • par Loane Carpano

    • Habituellement organisés en mars, les salons du tourisme et du chocolat n'auront pas lieu en 2026 à Lyon.

    Pas de salons du tourisme, ni du chocolat cette année à Lyon. Alors que les deux événements avaient eu lieu simultanément en 2025 à la Halle Tony Garnier, l'organisation a confirmé qu'il n'y aurait pas de double-édition 2026.

    Le salon du tourisme doit être "repensé"

    D'après les informations du Progrès, les équipes du Mahana Lyon (Tourisme) auraient décidées de marquer une pause pour "repenser le modèle du salon, revoir son format et l’inscrire dans une dynamique plus pertinente, plus innovante et plus porteuse de sens pour les visiteurs comme pour les partenaires."

    Autre rendez-vous attendu des Lyonnais, le salon du chocolat sera lui aussi reporté et n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs disent néanmoins "rester mobilisés pour faire évoluer l'événement". Les deux événements pourraient alors faire leur grand retour en 2027 pour une édition dans un "format différent."

    Lire aussi : Lyon : 17 000 visiteurs comptabilisés pour la 12e édition du salon du chocolat

    à lire également
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Article payant Fête des lumières : une édition festive et… austère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    BON Le spectacle de drones "L'éveil des lumières" au parc de la Tête d'Or.
    Article payant Fête des lumières : une édition festive et… austère 11:54
    Salon du chocolat 2022
    Lyon : pourquoi les salons du tourisme et du chocolat n'auront pas lieu en 2026 11:38
    FDL 2025 LUMIERE BON
    Article payant Fête des Lumières : nos dix coups de cœur  11:30
    Dermatose nodulaire contagieuse : la zone réglementée levée en Auvergne-Rhône-Alpes 11:05
    Brice Hortefeux
    Brice Hortefeux dépose un recours et s'accroche à son siège à la région Auvergne-Rhône-Alpes 10:33
    d'heure en heure
    Entre émerveillement et déception : nos tops et nos flops de la Fête des Lumières à Lyon 10:00
    Lyon : des perturbations à prévoir sur la ligne de tramway T1 la semaine prochaine 09:33
    Caméras
    Lyon : des caméras volées sur le tournage d'une série TF1 09:12
    Evasion spectaculaire de la prison de Lyon-Corbas : une surveillante mise en examen 08:52
    Lyon : les salariés de Boehringer Ingelheim en grève après l’annonce de 150 suppressions de postes 08:22
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce vendredi 08:05
    L'Asvel s'est accrochée mais perd (encore) contre l'Hapoel Tel Aviv 07:44
    Neige-verglas : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut