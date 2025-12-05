Actualité
FDL 2025 LUMIERE BON
Lundi c’est raviolis, sur la place des Terreaux.
Article payant

Fête des Lumières : nos dix coups de cœur 

  • par Paul Terra

    • Parmi les 23 oeuvres de l'édition 2025 de la fête des Lumières, Lyon Capitale vous propose une sélection d'illuminations immanquables.

    Place des Terreaux

    La Fête des lumières va se cuisiner aux Terreaux avec la projection sur les façades de la place de Le lundi, c’est raviolis. “C’est une œuvre joyeuse et pétillante, un hommage à la gastronomie et aux mères lyonnaises”, promet Grégory Doucet, maire de Lyon, qui fait de l’illumination de la place des Terreaux son coup de cœur de l’édition à venir.

    Parc de la Tête-d’Or

    Pour la première fois en vingt-six ans, le festival s’ouvre aux drones. Un ballet de cinq cents appareils va revisiter l’histoire de la lumière. Une prouesse qui sera aussi technique avec neuf représentations d’une dizaine de minutes par soirée.

    Il vous reste 77 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    Article payant Fête des lumières : une édition festive et… austère
