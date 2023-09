La jeune cheffe diplômée de l'Institut Paul Bocuse, Naïs Pirollet, rejoint la Maison Pic à Valence.

Candidate de l'équipe de France à l'édition 2023 du Bocuse d'Or, la cheffe lyonnaise Naïs Pirollet a annoncé rejoindre la Maison Pic à Valence, restaurant trois étoiles situé dans la Drôme, dirigée par la cheffe Anne-Sophie Pic.

"Découvrir les rouages d’une entreprise en plein développement"

A 25 ans, elle en profitera "pour continuer de faire mon apprentissage dans une cuisine très singulière où l’on ne peut être qu’inspiré", explique-t-elle sur son compte Instagram.

Et d'ajouter : "Mon idée : m’imprégner des techniques à la fois traditionnelles et innovantes comprendre les process de création plutôt atypiques de la maison et découvrir les rouages d’une entreprise en plein développement !"

Anne-Sophie Pic de son côté explique : "C’est encore aujourd’hui une grande fierté pour moi et pour la Maison Pic d’être choisie par de jeunes talents qui s’intéressent à ma cuisine, à ma sensibilité et aux valeurs de notre groupe."

