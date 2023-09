Les déchèterie mobiles de retour à Lyon et Villeurbanne

Les déchèteries mobiles de la Métropole de Lyon sont de nouveau accessibles depuis ce vendredi.

Les déchèteries mobiles sont de retour depuis ce vendredi à Lyon et Villeurbanne. Au nombre de dix, elles sont installées sur des lieux fixes, le même jour de chaque mois avec des horaires identiques.

"Sont acceptés les meubles, petits appareils électroniques, métaux, encombrants, bois, papiers et cartons. À l’inverse, ces déchèteries mobiles ne peuvent accueillir les déchets verts, les gravats et déchets de chantiers, les gros appareils électroménagers et les déchets dangereux", précise la Métropole de Lyon.

Une déchèterie mobile est déjà disponible à Lyon ce vendredi, place Gabriel Rambaud dans le 1er arrondissement. Elle est ouverte de 14h à 20h. La liste complète à Lyon et Villeurbanne :