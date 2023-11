Le Village Passione Italiana investit la place de la République jusqu'à dimanche, avec 15 producteurs et dégustations de grands crus.

Olives géantes des Pouilles, mortadelle de Bologne, pâtisserie sicilienne, truffe du Piémont...Ces délices sont à la portée des Lyonnais tout ce week-end, place de la République. Présenté comme un grand marché italien, le Village Passione Italiana est organisé par la Chambre de commerce italienne de Lyon pour mettre en valeur les spécialités gustatives de la Botte. Cette année, il honore sa 13e édition avec plus d'une quinzaine de producteurs agroalimentaires.

En plus des saveurs culinaires proposées, qui comptent charcuterie et fromages de Lombardie, parmigiano de Parme, focaccia et panettone, l'événement propose de retrouver des créations artisanales typiques du pays, tels que des bijoux en verre de Murano et des pièces de maroquinerie.

Entrée libre et gratuite