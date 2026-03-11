Actualité
Lyon 1 – Campus de la Doua © Université de Lyon
Lyon 1 – Campus de la Doua © Université de Lyon

Villeurbanne : un étudiant meurt après un malaise sur le campus de la Doua

  par VG

    • Un étudiant d’une vingtaine d’années est décédé mardi après-midi dans une résidence du campus de la Doua à Villeurbanne. Malgré l’intervention des secours, le jeune homme n’a pas pu être réanimé.

    Un drame s’est produit mardi 10 mars sur le campus de Campus de la Doua, à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, un étudiant âgé d’une vingtaine d’années est décédé après avoir été victime d’un malaise dans une résidence étudiante située rue Albert-Einstein. Le jeune homme se trouvait seul dans son appartement lorsqu’il a appelé les secours vers 15 h 30. À leur arrivée, les équipes du Samu et les pompiers n’ont malheureusement pas pu le réanimer.

    La scène a profondément marqué son entourage. De retour dans le logement, plusieurs colocataires ont découvert la situation et ont été pris de choc. Deux d’entre eux ont dû être transportés à l’hôpital.

    D’importants moyens de secours, accompagnés de policiers, étaient présents sur place, suscitant l’émotion parmi les témoins présents sur le campus.

