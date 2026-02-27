Grégory Doucet, candidat à sa réélection à Lyon, a présenté ce vendredi 27 février différentes mesures pour les piétons, le partage de la voirie et la sécurité des déplacements dans la ville.

"Ma priorité, ce sont les piétons". Pour Grégory Doucet, le cadre est posé. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 27 février, le maire de Lyon, candidat à sa réélection le 15 mars prochain, a détaillé différentes mesures pour faire de Lyon une "ville de confort et de sécurité pour les piétons et cyclistes". Si depuis 2020 l'édile écologiste a longtemps été raillé par ses opposants politiques pour le développement tout azimuts des pistes cyclables et autres aménagements pour les utilisateurs de bicyclette, Grégory Doucet annonce qu'au cours d'un hypothétique second mandat, la Ville développera "de véritables itinéraires piétons continus, accessibles et lisibles, reliant commerces, écoles, équipements publics, services et lieux de convivialité".

A lire aussi : Sondage : face à Aulas, Grégory Doucet n’arrive pas à inverser la tendance

1000 chaises seront ainsi installées dans l'espace public, promet le candidat de la liste "Pour vivre Lyon!" "Un plan d’embellissement des places de quartier permettra d’en faire des lieux agréables à vivre, en toutes saisons et à tous les âges : ombre et végétation, chaises pour les aînés, jeux pour les enfants, fontaines, tables de pique-nique, meilleure accessibilité" complète le communiqué de presse.

60 nouvelles rues aux enfants

La liste menée par le maire sortant indique que "certains cœurs de quartiers feront l'objet d'aménagements et d'installations de signalétique" et que "d'autres quartiers seront améliorés grâce à des interventions légères, comme des trottoirs élargis", et réaffirme aussi sa volonté de poursuivre le projet de "rues aux enfants" partout à Lyon. Soixante nouvelles rues seront aménagées pour "la sécurité et la réappropriation de l’espace public par les enfants".

A lire aussi : À Lyon, Grégory Doucet dévoile son "projet phare" à 140 millions d'euros pour la bibliothèque de la Part-Dieu

Si l'édile entend prioriser les piétons, il n'en oublie pas les cyclistes et trottinettistes, confirmant que les voies lyonnaises seront poursuivies pour "assurer des continuités sécurisées pour les usagers" et que d'autres aménagements cyclables devraient voir le jour, "notamment pour résoudre les points noirs enregistrés dans le baromètre vélo de la FUB". Grégory Doucet souhaite également renforcer les formations au vélo et au code de la route dans les écoles primaires.

A lire aussi : Municipales à Lyon : Grégory Doucet se dit prêt à travailler avec LFI "à certaines conditions"

Enfin, sur le volet répressif, le maire sortant confirme la création d'une deuxième brigade cycliste au sein de la police municipale pour mieux faire "respecter les règles, accompagner les usagers et réduire les conflits d'usage." Le maire de Lyon espère que la nouvelle brigade anti-incivilités qui devrait voir le jour au cours du second mandat permettra aussi de mieux "protéger les piétons".

"Depuis 2019, l’action entreprise a déjà permis de diviser par deux les accidents graves à Lyon et donc de sauver des vies" se félicite la liste "Pour vivre Lyon!". Avant de conclure : "L’objectif « zéro tué, zéro blessé grave », développé avec la Métropole, sera maintenu." Après cinq ans de transformations urbaines parfois contestées, Grégory Doucet assume le cap et promet d’accélérer. Aux Lyonnais désormais de trancher.

A lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon