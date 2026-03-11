Un incendie s’est déclaré mardi après-midi dans un appartement de Villeurbanne. Le locataire aurait lui-même déclenché le feu après avoir consommé des stupéfiants.

Un incendie s’est déclaré mardi 10 mars vers 16 h 40 dans un appartement situé rue du 4-Août-1789, dans le quartier de Cusset à Villeurbanne. Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu, qui a pu être éteint sans faire de blessés. Selon nos confrères du Progrès, le sinistre aurait été provoqué par le locataire lui-même.

Le jeune homme aurait consommé des produits stupéfiants avant les faits. Il aurait expliqué avoir entendu une voix lui demandant d’incendier son logement, ce qui l’aurait poussé à mettre le feu à sa chambre.

L’intervention rapide des secours a permis de limiter les dégâts et d’éviter toute propagation de l’incendie dans l’immeuble.