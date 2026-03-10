À Lyon, Georges Képénékian organise un "anti-meeting" pour "casser le duel Doucet-Aulas"

L'ancien maire de Lyon, candidat aux élections municipales a organisé ce mardi un "anti-meeting" pour défendre une troisième voie face au duel annoncé entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet.

Dans une campagne électorale marquée par les approximations, les attaques personnelles (dont même l'ex-maire de Lyon a été victime) et la démagogie, Georges Képénékian sera parvenu coûte que coûte, par l'humour et l'auto-dérision, à se frayer un chemin dans l'agenda médiatique.

Lire aussi : Municipales à Lyon : Képénékian rejette Aulas et Doucet, y compris au second tour, et se positionne en "pôle d'équilibre"

Ce mardi, à quelques jours du 1er tour des élections municipales où l'ancien adjoint de Gérard Collomb espère atteindre le seuil qualificatif des 10 %, il a organisé un "anti-meeting" sur la place des Terreaux, à quelques minutes du dernier meeting de campagne de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli.

Georges Képénékian y croit, et ses équipes aussi, eux qui veulent incarner "une autre voie" pour "casser le duel entre Doucet et Aulas". "Je ne reconnais plus Lyon et la manière dont elle se présente au monde, triste de la violence qui la ronge", a déclaré le candidat qui promet une "résistance aux extrêmes et populismes de tous bords" et veut "apaiser, réconcilier et reconstruire, autour de priorités élaborées avec la société civile".