Et si le musée Guimet (re)devenait un “casino des sports” ?

La Ville de Lyon étudie trois scénarios pour l’avenir de l’ancien musée Guimet, dont la création d’un "casino des sports". Explications.

C’est l’une des pistes étudiées par la Ville de Lyon pour l’avenir de l’ancien musée Guimet. L’hypothèse figure parmi les trois scenarii retenus par les élus. L’appellation “casino des sports” peut surprendre : le bâtiment a pourtant déjà porté ce nom… en 1904. À l’époque, on y trouvait une patinoire, une fabrique de glace alimentaire et même une serre destinée aux palmiers. Le premier club lyonnais de hockey sur glace, le Sporting Club de Lyon, y aurait d’ailleurs vu le jour. En 2026, le projet “casino des sports” désigne un équipement “polyvalent dédié aux pratiques sportives et de bien-être” accueillant notamment arts martiaux, yoga ou fitness ainsi que des espaces de coworking. Fermé définitivement en 2007, l’ancien musée Guimet, situé boulevard des Belges, attend toujours une nouvelle affectation. Fondé en 1879 par l’industriel et philanthrope lyonnais Émile Guimet, le bâtiment a connu encore bien d’autres vies (musée des Religions, brasserie, théâtre) avant le transfert de ses collections vers le musée des Confluences en 2014. Aujourd’hui, l’édifice de près de 9 000 m2 présente un état de vétusté avancé, nécessitant un désamiantage et une mise aux normes réglementaires. Le coût global d’une rénovation complète, tous scenarii confondus, est estimé entre 43 et 48 millions d’euros.

Deux autres options ont été également retenues par les élus : la création d’une fondation Guimet, mêlant culture, recherche et mécénat, et un projet hybride associant un nouveau musée Guimet à un palais des lumières consacré aux événements culturels et artistiques “capable d’accueillir des manifestations de grande ampleur, notamment immersives”. Les études comparatives doivent se poursuivre jusqu’au printemps 2026 avant un choix définitif.

Lire aussi : Entre 43 et 48 millions d'euros de travaux : la Ville de Lyon veut faire revivre le musée Guimet

Lire aussi : "Exploratorium" : le grand projet de Nathalie Perrin-Gilbert pour le musée Guimet à Lyon

Lire aussi : Municipales 2026 : les propositions des principaux candidats