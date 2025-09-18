La Ville et la Métropole de Lyon renouvellent leur partenariat pour le développement culturel à l'international

Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh étaient présents à la Cité Internationale de la Gatsronomie de Lyon pour signer le renouvellement de leur partenariat.

Mercredi 17 septembre, le maire de Lyon, le président de la Métropole et la présidente de l'Institut français ont signé le renouvellement de leur partenariat pour le développement de la culture à l'international.

"Nous sommes ici pour la culture, les cultures", a débuté ce mercredi 17 septembre, le maire de Lyon Grégory Doucet en marge du renouvellement de son partenariat avec la Métropole de Lyon et l'Institut français. Aux côtés du président de la Métropole, Bruno Bernard et de la présidente de l'Institut français, Eva Nguyen Binh, l'élu était présent à la Cité Internationale de la Gastronomie afin de signer un partenariat pour le développement de la culture à l'international. "C'est un partenariat renouvelé qui participe à la vitalité de la culture métropolitaine et lyonnaise à l'international", ajoute le président de la Métropole Bruno Bernard.

L'objectif de cette initiative est de soutenir des projets culturels lyonnais à l'international et de renforcer l'attractivité culturelle de la métropole et de la ville de Lyon. Engagée en 1998 et prolongée jusqu'en 2027, l'initiative a d'ores et déjà permis de soutenir 650 projets lyonnais de dimension internationale. "Un moyen que la culture soit soutenue au-delà des frontières", affirme le maire de Lyon.

Littérature et droits humains valorisés

La nouvelle convention 2025-2027 engage ainsi les partenaires sur deux axes : la littérature et l'humanité. Le premier permettra de mettre en avant la littérature, la lecture publique et les nouvelles écritures. Pour cela, les auteurs lyonnais seront soutenus et mis en relation avec différents acteurs internationaux pouvant découler sur des échanges, des formations, ou encore des festivals. "C'est un choix magnifique, car on sait à quel point les auteurs ont besoin de multiplier leur lectorat pour faire en sorte que la lecture publique puisse continuer de croître", affirme le maire de Lyon.

Le second axe permettra quant à lui de soutenir les acteurs lyonnais investis dans l'accueil et la visibilité d'artistes empêchés dans leurs pratiques. Mais également d'accueillir des artistes internationaux engagés pour la défense des droits humains : "Des coopérations concrètes, vivantes et qui dépassent les frontières", précise Bruno Bernard.

Un appel à projet lancé

Dans le cadre de cette convention, un appel à projets annuel est également prévu pour soutenir les initiatives internationales. Pour être retenus, les projets devront s'inscrire dans l'une des deux thématiques et être portés par des équipes artistiques et culturelles, des auteurs et des artistes implantés à Lyon et dans la Métropole. "Les projets retenus valoriseront la création et la diffusion des oeuvres du territoire à l'international, tout en prévoyant des actions en retour dans plusieurs communes métropolitaines", indiquent les parties prenantes.

Les projets soutenus devront accorder une attention particulière à la défense des droits humains, à l'égalité des genres, aux enjeux environnementaux et aux droits culturels.

