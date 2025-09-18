Actualité
Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh
Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh étaient présents à la Cité Internationale de la Gatsronomie de Lyon pour signer le renouvellement de leur partenariat.

La Ville et la Métropole de Lyon renouvellent leur partenariat pour le développement culturel à l'international

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 17 septembre, le maire de Lyon, le président de la Métropole et la présidente de l'Institut français ont signé le renouvellement de leur partenariat pour le développement de la culture à l'international.

    "Nous sommes ici pour la culture, les cultures", a débuté ce mercredi 17 septembre, le maire de Lyon Grégory Doucet en marge du renouvellement de son partenariat avec la Métropole de Lyon et l'Institut français. Aux côtés du président de la Métropole, Bruno Bernard et de la présidente de l'Institut français, Eva Nguyen Binh, l'élu était présent à la Cité Internationale de la Gastronomie afin de signer un partenariat pour le développement de la culture à l'international. "C'est un partenariat renouvelé qui participe à la vitalité de la culture métropolitaine et lyonnaise à l'international", ajoute le président de la Métropole Bruno Bernard.

    L'objectif de cette initiative est de soutenir des projets culturels lyonnais à l'international et de renforcer l'attractivité culturelle de la métropole et de la ville de Lyon. Engagée en 1998 et prolongée jusqu'en 2027, l'initiative a d'ores et déjà permis de soutenir 650 projets lyonnais de dimension internationale. "Un moyen que la culture soit soutenue au-delà des frontières", affirme le maire de Lyon.

    Littérature et droits humains valorisés

    La nouvelle convention 2025-2027 engage ainsi les partenaires sur deux axes : la littérature et l'humanité. Le premier permettra de mettre en avant la littérature, la lecture publique et les nouvelles écritures. Pour cela, les auteurs lyonnais seront soutenus et mis en relation avec différents acteurs internationaux pouvant découler sur des échanges, des formations, ou encore des festivals. "C'est un choix magnifique, car on sait à quel point les auteurs ont besoin de multiplier leur lectorat pour faire en sorte que la lecture publique puisse continuer de croître", affirme le maire de Lyon.

    Le second axe permettra quant à lui de soutenir les acteurs lyonnais investis dans l'accueil et la visibilité d'artistes empêchés dans leurs pratiques. Mais également d'accueillir des artistes internationaux engagés pour la défense des droits humains : "Des coopérations concrètes, vivantes et qui dépassent les frontières", précise Bruno Bernard.

    Un appel à projet lancé

    Dans le cadre de cette convention, un appel à projets annuel est également prévu pour soutenir les initiatives internationales. Pour être retenus, les projets devront s'inscrire dans l'une des deux thématiques et être portés par des équipes artistiques et culturelles, des auteurs et des artistes implantés à Lyon et dans la Métropole. "Les projets retenus valoriseront la création et la diffusion des oeuvres du territoire à l'international, tout en prévoyant des actions en retour dans plusieurs communes métropolitaines", indiquent les parties prenantes.

    Les projets soutenus devront accorder une attention particulière à la défense des droits humains, à l'égalité des genres, aux enjeux environnementaux et aux droits culturels.

    Lire aussi :

    à lire également
    L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
    Le plan de prévention des inondations soumis à une enquête publique dans l'Ain

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
    Le plan de prévention des inondations soumis à une enquête publique dans l'Ain 11:11
    Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh
    La Ville et la Métropole de Lyon renouvellent leur partenariat pour le développement culturel à l'international 10:54
    manifestation du 1er mai 2025 à Lyon
    En direct. Grève du 18 septembre à Lyon : de premiers blocages éparses 10:30
    Lyon : l'INSEE dresse le bilan sur l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu 10:20
    Les HCL lancent REVA-Lyon, un registre de volontaires pour la recherche vaccinale 09:46
    d'heure en heure
    Palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre de la Lyonnaise Auriane Laisné : une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé 09:17
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    TCL : Sytral et préfecture se félicitent d'une baisse de la délinquance dans la métropole de Lyon 08:50
    police lyon faits divers
    A Caluire-et-Cuire, un homme de 94 ans se fait voler son collier en or devant chez lui 08:21
    Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon 07:35
    soleil terrasse Lyon météo
    Météo : un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 28°C attendus 07:16
    Florestan Groult
    "Nous préparons notre propre offre politique", assure Florestan Groult (LFI) 07:00
    Photo_Christophe_Lavaut_Aintourisme
    Christophe Lavaut recruté comme nouveau directeur d'Aintourisme 17/09/25
    athlètes biathlon
    Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon est ouverte 17/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut