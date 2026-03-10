Actualité
Élections municipales : tous les candidats dans la métropole de Lyon

  • par Nathan Chaize

    • À quelques jours du premier tour des élections municipales, découvrez l'ensemble des candidats dans la métropole de Lyon.

    Alors que le premier tour des élections municipales se tiendra dimanche 15 mars, Lyon Capitale vous propose un tableau simple pour trouver les candidats de la votre ville, ou découvrir ceux qui se présentent dans l'ensemble des communes de la métropole de Lyon.

    À noter que dans treize villes, une seule liste brigue la mairie, notamment à Mions ou Sathonay-Village et Poleymieux-au-Mont-d'Or. Lyon est sans surprise la ville de l'agglomération où le nombre de candidatures est le plus élevé, mais des communes comme Saint-Fons, Villeurbanne ou encore Bron sont également très disputées.

    Laisser un commentaire

