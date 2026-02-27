À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés

La Ville de Lyon et Enedis lancent un programme de rénovation des prises et équipements électriques sur plusieurs marchés de la ville.

À la demande de la Ville, Enedis remet à neuf des installations jugées vieillissantes pour les adapter aux besoins actuels des commerçants et des forains, avant que la gestion de l’électricité ne revienne à la collectivité sur ces sites. Les travaux, engagés en septembre 2025, sont organisés pour limiter les perturbations sur le fonctionnement des marchés et les périodes d’affluence, en concertation avec les acteurs concernés.​

Les marchés Place Commette (5e) et États-Unis (8e) disposent déjà d’équipements rénovés depuis janvier 2026, le chantier du marché Augagneur (3e) doit s’achever fin février, tandis que celui de Saint-Antoine (2e) se poursuivra jusqu’en juin 2026. À l’issue du programme, la Ville de Lyon reprendra la gestion de l’électricité, avec l’objectif d’améliorer les conditions de travail des forains.