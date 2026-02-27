Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel chute encore en Euroligue face à Dubaï

  • par La Rédaction

    • L'Asvel, dernier d'Euroligue, s'est une nouvelle fois incliné, la troisième fois de rang, face à Dubaï (96-85) jeudi lors de la 29e journée.

    Les Villeurbannais comptent désormais 22 défaites pour seulement sept succès dans la compétition, après deux revers déjà à Valence et à domicile devant Milan ce mois-ci. Les deux autres clubs français engagés en Euroligue jouent également ce jeudi, Monaco recevant le Maccabi Tel-Aviv et Paris se déplaçant sur le parquet du Panathinaïkos.

    Diminué par des blessures, privé notamment de Thomas Heurtel ou Mbaye Ndiaye, Villeurbanne a couru après le score tout au long de la partie, ne parvenant à la pause qu'à passer sous la barre des 10 points d'écart (47-36).

    Mfiondu Kabengele avait déjà inscrit 14 points pour Dubaï (11e), qui a pris sa revanche sur la rencontre aller en octobre dernier (victoire de l'Asvel 85-79).

    Notamment malmenés par Dwayne Bacon (18 pts, 5 rebonds), les hommes de Pierric Poupet n'ont jamais semblé en mesure de sonner la révolte par la suite.

