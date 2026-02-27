Du soleil et de la douceur à Lyon ce vendredi, jusqu'à 18 degrés attendus

Ce vendredi 27 février s'annonce une nouvelle fois doux et ensoleillé à Lyon avec une ambiance de printemps qui semble s'être installée dans la région.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil est toujours de la partie à Lyon. C'est même une belle journée ensoleillée sous un vent de sud sensible qui attend toute la région lyonnaise ce vendredi 27 février. Du matin au soir le soleil brillera, sans qu'aucun nuage ne vienne le déranger.

Côté températures si les matinées sont toujours un peu fraiche, avec 5 degrés attendus, le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés dans l'après-midi. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.