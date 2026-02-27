A Lyon et grâce à l'Institut Lumière, la naissance du cinéma célébrée le 19 mars

Chaque année, l’Institut Lumière invite les Lyonnais à rejouer la mythique Sortie des usines Lumière, tournée en 1895. Une journée participative devenue un rendez-vous incontournable du printemps, au cœur du berceau du cinéma.

Le 19 mars 1895, Louis et Auguste Lumière réalisaient à Lyon le tout premier film de l’histoire, Sortie des usines Lumière. Depuis 2015, l’Institut Lumière perpétue ce geste fondateur en organisant, à la même date et au même endroit, une journée de tournage ouverte au public.

Sur la rue du Premier-Film, dans le 8e arrondissement, des milliers de participants rejouent la célèbre scène, parfois costumés, toujours enthousiastes. L’événement, gratuit sur inscription, permet à chacun de recevoir ensuite le film en souvenir.

Au fil des éditions, le rendez-vous s’est imposé comme une tradition lyonnaise. Même les invités du Festival Lumière s’y prêtent, à l’image de grands cinéastes internationaux venus signer leur propre version de cette séquence historique.