Actualité
Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
Hangar du premier film de l’Institut Lumière.

A Lyon et grâce à l'Institut Lumière, la naissance du cinéma célébrée le 19 mars

  • par La Rédaction

    • Chaque année, l’Institut Lumière invite les Lyonnais à rejouer la mythique Sortie des usines Lumière, tournée en 1895. Une journée participative devenue un rendez-vous incontournable du printemps, au cœur du berceau du cinéma.

    Le 19 mars 1895, Louis et Auguste Lumière réalisaient à Lyon le tout premier film de l’histoire, Sortie des usines Lumière. Depuis 2015, l’Institut Lumière perpétue ce geste fondateur en organisant, à la même date et au même endroit, une journée de tournage ouverte au public.

    Sur la rue du Premier-Film, dans le 8e arrondissement, des milliers de participants rejouent la célèbre scène, parfois costumés, toujours enthousiastes. L’événement, gratuit sur inscription, permet à chacun de recevoir ensuite le film en souvenir.

    Au fil des éditions, le rendez-vous s’est imposé comme une tradition lyonnaise. Même les invités du Festival Lumière s’y prêtent, à l’image de grands cinéastes internationaux venus signer leur propre version de cette séquence historique.

    à lire également
    À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés 10:00
    Municipales : les promesses de Grégory Doucet pour mieux protéger les piétons à Lyon 09:28
    L'Asvel chute encore en Euroligue face à Dubaï 08:59
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    A Lyon et grâce à l'Institut Lumière, la naissance du cinéma célébrée le 19 mars 08:43
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:22
    d'heure en heure
    Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse 07:45
    la saône en crue à lyon
    Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi 07:35
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon ce vendredi, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Bocuse
    "Paul Bocuse s'est toujours rêvé en personnage de roman" estime Gautier Battistella 07:00
    Gilles Gascon véronique Sarselli
    Relancer la construction, réindustrialiser... : le programme de Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon 26/02/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Sondage : face à Aulas, Grégory Doucet n’arrive pas  à inverser la tendance 26/02/26
    Cette épicerie de Décines fermée d'urgence par la préfecture pour manque d'hygiène 26/02/26
    21 nouveaux arbres sur le boulevard de la Croix-Rousse à Lyon : "On aurait du les planter il y a quinze ans" 26/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut