Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

La qualité de l'air restera globalement bonne ce vendredi 27 février à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise malgré un fort ensoleillement tout a long de la journée.

On respire toujours très bien à Lyon en cette fin de semaine. Malgré un temps printanier qui s'est installé ces derniers jours dans la région, la qualité de l'air reste globalement bonne.

Les concentrations en dioxyde de soufre seront particulièrement basses et elles seront modérées pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. Hormis autour de la M6 et du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air reste bonne à moyenne.