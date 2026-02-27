Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera globalement bonne ce vendredi 27 février à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise malgré un fort ensoleillement tout a long de la journée.

    On respire toujours très bien à Lyon en cette fin de semaine. Malgré un temps printanier qui s'est installé ces derniers jours dans la région, la qualité de l'air reste globalement bonne.

    Les concentrations en dioxyde de soufre seront particulièrement basses et elles seront modérées pour les particules fines, l'ozone et le dioxyde d'azote. Hormis autour de la M6 et du boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air reste bonne à moyenne.

    à lire également
    Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:22
    Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse 07:45
    la saône en crue à lyon
    Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi 07:35
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon ce vendredi, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Bocuse
    "Paul Bocuse s'est toujours rêvé en personnage de roman" estime Gautier Battistella 07:00
    d'heure en heure
    Gilles Gascon véronique Sarselli
    Relancer la construction, réindustrialiser... : le programme de Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon 26/02/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Sondage : face à Aulas, Grégory Doucet n’arrive pas  à inverser la tendance 26/02/26
    Cette épicerie de Décines fermée d'urgence par la préfecture pour manque d'hygiène 26/02/26
    21 nouveaux arbres sur le boulevard de la Croix-Rousse à Lyon : "On aurait du les planter il y a quinze ans" 26/02/26
    "Ça fait rire tout le monde" : à Lyon, Yannick Jadot se paye le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli 26/02/26
    Sept Rhodaniens sélectionnés pour disputer la final du Winamax Poker Tour 26/02/26
    Protection animale : Cedric Van Styvendael s'engage sur la charte de l'association PAZ 26/02/26
    Piste Cyclable sur les quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026 26/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut