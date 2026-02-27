Actualité
Jean-Luc Mélenchon était à Lyon ce jeudi 26 février pour soutenir Anais Belouassa Cherifi, candidate de la France Insoumise aux municipales 2026 à Lyon. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse

  • par La Rédaction

    • En meeting à Lyon jeudi soir, alors que La France insoumise est en pleine tourmente après le meurtre de Quentin Deranque, Jean-Luc Mélenchon a renouvelé son soutien au mouvement anti-fasciste de la Jeune Garde et a de nouveau ciblé la presse.

    "La demande de dissolution de la Jeune Garde ne repose sur rien (...) ce n'est pas une organisation criminelle", a assuré le fondateur de LFI, venu dans la capitale des Gaules pour soutenir la députée du Rhône et candidate aux municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi.

    Le mouvement de gauche radicale, accusé par ses rivaux d'encourager un climat de violence, réfute toute responsabilité indirecte dans la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque, que M. Mélenchon a qualifié de "fasciste". Et ce même si un collaborateur du député LFI Raphaël Arnault, originaire de Lyon et cofondateur du mouvement antifasciste dissous La Jeune Garde, est mis en examen pour complicité d'homicide.

    "Leur formation ne prévoit pas qu'on tue", a plaidé le triple candidat à la présidentielle, devant 2 000 militants, selon les organisateurs. "Quand une bagarre commence, on ne sait jamais comment elle va finir. C'est pour ça que je dis +pas de bagarre+", a-t-il encore avancé.

    Avant lui, Anaïs Belouassa-Cherifi avait cité Martin Luther King en déclarant : "la violence n’apporte jamais la paix durable". Et en se présentant comme "la candidate de l'antifascisme". Le meeting a notamment été rythmé par des chants "Siamo tutti antifascisti" lancés par les militants. Ce slogan italien apparu dans les années 1920 en opposition à Mussolini est un classique des meetings insoumis, mais était repris avec encore plus de vigueur dans ce climat où LFI affirme plus que jamais son opposition au "fascisme" et son soutien de la Jeune Garde.

    Un tri des médias assumé

    Jean-Luc Mélenchon a également profité de l'occasion pour charger de nouveaux les médias, avec qui les relations des Insoumis se sont envenimées depuis la mort de Quentin Deranque. Ciblant "les croûtons" et "la vieille presse indignée", le triple candidat à la présidentielle est revenu sur la conférence de presse réservée aux "nouveaux médias numériques", souvent marqués à gauche, qu'il a tenue en début de semaine et pour laquelle de nombreux médias nationaux, dont l'AFPTV, Libération et LCI, n'ont pas obtenu d'accréditation.

    "Nous ne renoncerons pas" à trier les médias, a assumé Jean-Luc Mélenchon, en qualifiant ces derniers de "menteurs". Le septuagénaire s'en est notamment pris à BFMTV, qui diffusait le meeting lyonnais contre sa volonté. Il a appelé les spectateurs de la chaîne d'information en continu à plutôt suivre son allocution sur sa propre chaine YouTube.

    A gauche, des appels à la démission de Arnault

    Jeudi matin, deux figures de gauche, François Ruffin et Marine Tondelier ont appelé à la démission de Raphaël Arnault. Le premier en raison de la mise en examen de son collaborateur parlementaire. La seconde en invoquant la condamnation pour violences du député du Vaucluse, survenue avant son élection à l'Assemblée mais devenue définitive après, lorsqu'il s'est désisté de son appel.

    A Lyon également jeudi pour soutenir les sortants écologistes à la mairie et à la métropole, Grégory Doucet et Bruno Bernard, le sénateur Yannick Jadot a également appelé Jean-Luc Mélenchon à "rejeter la violence de la Jeune Garde, très clairement". François Hollande, autre figure de gauche volontiers critique de LFI, était également présent dans le Rhône jeudi. Et a réaffirmé sa ligne pour le second tour des municipales : aucun accord avec La France insoumise pour le PS.

    "La seule chose qu'il est possible de faire, c'est que la liste qui arrive derrière au deuxième tour se retire purement et simplement. Mais pas de fusion", a-t-il expliqué à l'AFP.

    à lire également
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:22
    Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse 07:45
    la saône en crue à lyon
    Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi 07:35
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon ce vendredi, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Bocuse
    "Paul Bocuse s'est toujours rêvé en personnage de roman" estime Gautier Battistella 07:00
    d'heure en heure
    Gilles Gascon véronique Sarselli
    Relancer la construction, réindustrialiser... : le programme de Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon 26/02/26
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Article payant Sondage : face à Aulas, Grégory Doucet n’arrive pas  à inverser la tendance 26/02/26
    Cette épicerie de Décines fermée d'urgence par la préfecture pour manque d'hygiène 26/02/26
    21 nouveaux arbres sur le boulevard de la Croix-Rousse à Lyon : "On aurait du les planter il y a quinze ans" 26/02/26
    "Ça fait rire tout le monde" : à Lyon, Yannick Jadot se paye le méga-tunnel d'Aulas et Sarselli 26/02/26
    Sept Rhodaniens sélectionnés pour disputer la final du Winamax Poker Tour 26/02/26
    Protection animale : Cedric Van Styvendael s'engage sur la charte de l'association PAZ 26/02/26
    Piste Cyclable sur les quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    25 kilomètres passent par la Métropole de Lyon : la Voie Bleue élue vélo-route européenne de l'année 2026 26/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut