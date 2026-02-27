Des travaux impacteront les routes du département du Rhône entre le 2 et le 8 mars. Lyon Capitale fait le point sur les travaux à venir cette semaine.

En raison de différents travaux permettant de garantir la sécurité des usagers, la circulation sur plusieurs routes du Rhône sera perturbée du 2 au 8 mars prochain.

A partir du 2 mars et jusqu'au 10 mai, des travaux permettant de créer une nouvelle voie et de conforter les talus seront menés sur la RD 385 à Chamelet. Un feu a été mis en place sur la portion concernée pour permettre aux automobilistes de circuler en alternat.

Du 4 au 6 mars, des travaux d'abattages d'arbre nécessiteront la mise en place d'un feu en alternat sur la RD385 à Chessy. Du 2 au 13 mars, la RD 313 sera entièrement fermée à Saint-Vérand en raison de travaux de lamier. Une déviation sera mise en place.

Lire aussi : Métropole de Lyon : les travaux d'apaisement du boulevard Yves-Farge sont terminés