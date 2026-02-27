Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi

La Saône en crue à Lyon le 2 avril. (Illustration NC)

Le département du Rhône est toujours en vigilance crues ce vendredi 27 février, tout comme l'Ain.

Même si le niveau de la Saône est en baisse à Lyon depuis mercredi matin, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône en vigilance crues ce vendredi 27 février 2026. Une vigilance valable également pour l'Ain dans le département Auvergne-Rhône-Alpes.

La lente décrue de la Saône devrait se poursuivre dans les prochains jours dans la région.

A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches ce vendredi.