la saône en crue à lyon
La Saône en crue à Lyon le 2 avril. (Illustration NC)

Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi

  • par La Rédaction

    • Le département du Rhône est toujours en vigilance crues ce vendredi 27 février, tout comme l'Ain.

    Même si le niveau de la Saône est en baisse à Lyon depuis mercredi matin, Météo France a une nouvelle fois placé le département du Rhône en vigilance crues ce vendredi 27 février 2026. Une vigilance valable également pour l'Ain dans le département Auvergne-Rhône-Alpes.

    La lente décrue de la Saône devrait se poursuivre dans les prochains jours dans la région.

    A noter également que la Savoie et la Haute-Savoie ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches ce vendredi.

