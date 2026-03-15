"Difficile de se repérer", "limpide"... Les ressentis des électeurs à l'ouverture des bureaux de vote

Les assesseurs sont prêts à recevoir les électeurs dans le bureau de vote du gymnase Maurice Scène sur le plateau de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement de Lyon, ce dimanche 15 mars.

Pour la toute première fois lors d'élections municipales, les électeurs de Lyon votent trois fois. Lyon Capitale est allé à leur rencontre pour recueillir leur ressenti.

En ce premier tour d'élections municipales, les électeurs étaient au rendez-vous dès les premières lueurs du jour. Dans le 4e arrondissement, au gymnase Maurice Scève sur le plateau de la Croix-Rousse, une dizaine de personnes attendait déjà, dès 8 heures, l'ouverture du bureau de vote de pied ferme. Tous se questionnent déjà sur le déroulé et l'organisation du vote. En effet, avec la loi PLM, c'est la première fois que les électeurs de la Métropole de Lyon votent trois fois : une fois pour le maire d'arrondissement, une fois pour le maire de la Ville et enfin une dernière fois pour la Métropole.

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Entre premiers cafouillages et consignes plus ou moins claires, quels sont les ressentis des premiers électeurs de la journée ? Premier léger souci d'organisation très vite rattrapé : le bureau de vote a ouvert avec cinq minutes de retard. À 8h10, Thierry était le premier à mettre son bulletin dans l'urne. "Quand on connaît pas, c'est difficile à se repérer tout de suite, a-t-il commenté à sa sortie du bureau de vote. On ne voit pas toujours les flèches". Pour lui, ce triple vote n'est pas très "ludique" : "Ça manque de couleurs, les enveloppes se ressemblent, surtout les jaunes et les marrons qui sont presque identiques", a-t-il indiqué à Lyon Capitale. Avant d'être repris par Gisèle, sa voisine qui vit au sein de la MDD, le nouvel habitat participatif inclusif de la Croix-Rousse. "Les élections, ce n'est pas un jeu."

Gisèle, elle, s'était proposée être assesseuse, mais à son arrivée au bureau de vote, elle a retrouvé son nom déformé : elle ne pourra pas donc pas participer pour ce tour. Informée sur le déroulé du vote, elle n'a pas hésité à faire de la pédagogie avec ceux pour qui le vote s'avérait contre-intuitif ou trop compliqué. "Il y a avait une personne qui ne savait pas trop comment faire, j'ai dit quelque chose pour l'aider, puis quelqu'un qui organisait l'espace qui m'a demandé s'il y avait un problème pour se repérer, alors on est allés voir ensemble, nous a-t-elle raconté. J'adore ces ambiances, on se parle."

"Comment ça trois étapes ?"

À la sortie du bureau de vote, une autre électrice fait demi-tour : elle se rend compte qu'elle a oublié de voter pour les représentants de la Métropole. "Comment ça trois étapes ? Je n'ai voté que deux fois moi !", s'exclame-t-elle.

Un joyeux bazar qui n'a pas perturbé Sylvain, habitant du quartier. "Je trouve que c'est très clair au niveau de la disposition, des tables et des bulletins. C'est très limpide, la déambulation se fait rapidement en même pas cinq minutes", nous a-t-il déclaré, indiquant également s'être bien documenté en amont.

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Si les avis divergent sur l'organisation parmi les électeurs rencontrés, tous partagent en revanche le même sur les assesseurs et sur l'accueil qui leur a été réservé. "Il y a une bonne ambiance, les assesseurs sont très souriants, très accueillants, ce qui est très agréable", conclut Sylvain.