Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas devra-t-il quitter son poste de vice-président de la FFF ?

Alors que Jean-Michel Aulas doit officialiser sa candidature à la mairie de Lyon dans "quelques jours", son poste de vice-président de la Fédération française de football (FFF) interroge.

C’est presque officiel. Après avoir scellé une alliance avec Pierre Oliver (maire LR du 2e arrondissement de Lyon) et Laurent Wauquiez le 4 septembre, Jean-Michel devrait enfin officialiser sa candidature à la mairie de Lyon dans "quelques jours", a promis l’intéressé. Oui, mais voilà, si l’ex-président de l’Olympique lyonnais parvenait à la tête de la Ville de Lyon, sa position de vice-président de la Fédération française de football (FFF) pourrait être compromise.

Comme l’indiquent nos confrères de l’Équipe, rien n’interdit cependant le cumul des deux fonctions. Selon l’article 17 de l’organisation sportive, "les membres (du comité exécutif) chargés des fonctions exécutives essentielles ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celles de membre d'un organe de direction de la LFP (Ligue de football professionnel), de la LFA (Ligue de football amateur), d'une Ligue, d'un District, d'un club professionnel ou d'un club amateur participant à un Championnat national."

Si Jean-Michel Aulas pourrait donc conserver son poste de vice-président le 22 mars prochain en cas de victoire, la FFF, quant à elle, devrait bientôt s’entretenir avec le futur candidat. Toujours selon nos confrères, la FFF ne souhaite pas donner sa position officielle pour le moment.

