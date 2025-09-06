Le forum des associations de retour à Bron ce dimanche

Le forum des associations est de retour à Bron dimanche 7 septembre au théâtre Albert Camus de 10 heures à 17 heures accompagné par l’association HandiBron.

Pour bien préparer sa rentrée, les associations prennent d’assaut le théâtre Albert Camus de 10 heures à 17 heures dimanche 7 septembre dans le cadre de l’annuel forum des associations. L’association HandiBron sera également présente. L’humoriste Geoffrey Bugnot, fidèle parrain de l’événement, se produira pour l'occasion en one-man-show à 11 heures et 14h30.

Au programme, des temps d’échanges avec les associations, mais également de nombreuses activités, dont du tennis, tennis de table, de l’escrime ou encore du baseball. Une buvette sera également mise à disposition pour les plus gourmands. Pour se rendre sur place, il faudra vous munir d’un livret de famille ainsi que d’une attestation de domicile de moins de trois mois.