Actualité
Théâtre Albert Camus de Bron. Google Maps

Le forum des associations de retour à Bron ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • Le forum des associations est de retour à Bron dimanche 7 septembre au théâtre Albert Camus de 10 heures à 17 heures accompagné par l’association HandiBron.

    Pour bien préparer sa rentrée, les associations prennent d’assaut le théâtre Albert Camus de 10 heures à 17 heures dimanche 7 septembre dans le cadre de l’annuel forum des associations. L’association HandiBron sera également présente. L’humoriste Geoffrey Bugnot, fidèle parrain de l’événement, se produira pour l'occasion en one-man-show à 11 heures et 14h30.

    Au programme, des temps d’échanges avec les associations, mais également de nombreuses activités, dont du tennis, tennis de table, de l’escrime ou encore du baseball. Une buvette sera également mise à disposition pour les plus gourmands. Pour se rendre sur place, il faudra vous munir d’un livret de famille ainsi que d’une attestation de domicile de moins de trois mois.

    à lire également
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Portables, tabacs saisis… La gendarmerie lutte contre les projections à la prison Lyon Corbas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le forum des associations de retour à Bron ce dimanche 15:09
    Maison d'arrêt Lyon-Corbas
    Portables, tabacs saisis… La gendarmerie lutte contre les projections à la prison Lyon Corbas 14:25
    Comment participer aux Open swim stars de Lyon ce week-end ? 13:41
    Disparition Myrtille
    Mort de Myrtille Stcherbanioff : un hommage rendu dimanche à Bron 12:59
    police Lyon
    Au sud de Lyon : le cortège du mariage dérape, la police ciblée par des tirs de mortiers 12:12
    d'heure en heure
    Un anniversaire en musique pour les 20 ans de l’Épicerie Moderne  11:28
    Suicide d’une enseignante dans le Cantal : un rassemblement prévu à Lyon ce samedi 10:44
    Chien et chat
    Villeurbanne : une action prévue par cette association lors du salon du chiot 10:00
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air est une nouvelle fois bonne ce samedi 09:23
    Pont Lafayette @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un léger voile dans le ciel de Lyon ce samedi mais des températures estivales attendues 08:57
    La Métropole de Lyon relance sa distribution gratuite d'arbres aux particuliers 05/09/25
    Haute-Savoie : cette portion d'A40 deviendra payante dès 2029 05/09/25
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : pour les Journées du Patrimoine, l'hôtel de la préfecture ouvre ses portes au public 05/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut