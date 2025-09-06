Actualité
Image d’illustration d’un laboratoire

Deux chercheurs lyonnais récompensés par une bourse européenne exceptionnelle

  • par Clémence Margall

    • Le Conseil européen de la recherche (ERC) a récompensé de la bourse "Starting Grant" deux chercheurs lyonnais : François Rousset et Katja Doose.

    La cherche lyonnaise continue de briller au niveau européen. Le Conseil européen de la recherche (ERC) a en effet annoncé la liste des bénéficiaires de la bourse "Starting Grant" vendredi 5 septembre et, parmi eux, deux chercheurs lyonnais ont été sélectionnés. Le premier, François Rousset, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie pour ses travaux sur les conflits entre bactéries et virus. La deuxième, Katja Doose, chercheuse au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes pour ses travaux sur l’histoire des discours non-occidentaux sur l’évolution de l’environnement.

    Les bourses Starting Grant sont remises à des jeunes chercheurs voulant lancer leurs propres projets. "L'objectif est de financer des projets de recherche exploratoire sur une durée maximale de 5 ans et un budget moyen de 1,5 million d'euros", précise le Centre national de recherches scientifiques (CNRS). L’ensemble des lauréats provient de 25 pays européens, notamment l'Allemagne (99 projets), le Royaume-Uni (60), les Pays-Bas (44) et la France (41).

    

