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Municipales à Lyon : dans le 8e, LFI se range derrière la gauche

  • par Loane Carpano

    • Comme à Lyon, le parti de Jean-Luc Mélenchon s'allie avec la gauche pour faire liste commune à la mairie du 8e arrondissement.

    Lundi 16 mars, l'Union de la gauche et des écologistes scellaient une alliance avec la France Insoumise pour le second tour de l'élection municipale de Lyon. Quelques jours plus tard, certaines mairies d'arrondissement emboîtent le pas. C'est notamment le cas dans le 8e arrondissement, où l'extrême-gauche couleur LFI a décidé de se ranger derrière la gauche :"nous prenons nos responsabilités et avons accepté l'union des forces de gauche proposée par les écologistes pour faire front face aux listes de droite et d’extrême droite sur notre arrondissement", affirme LFI un communiqué transmis à la presse.

    Pour rappel, le candidat LFI, Laurent Legendre, était arrivé en troisième position avec 15,05% des voix, derrière les listes Coeur lyonnais (33,18 %) et écologistes (33,26 %). Si les électeurs votent sur la même lignée qu'au premier tour, la fusion devrait permettre à la gauche de l'emporter sur cet arrondissement.

    Comme à la mairie de Lyon, LFI précise qu'en cas d'élection, le parti gardera"son autonomie et ses valeurs", sans participer aux futurs exécutifs que les écologistes constitueront.

    Lire aussi : Que pensent ces Lyonnais de l'alliance entre Grégory Doucet et La France insoumise?

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