Le lycée Saint-Exupéry bloqué par des jeunes ce jeudi à Lyon. (@FabriceBalanche)

Le lycée Saint-Exupéry dans le 4e arrondissement de Lyon a de nouveau été bloqué ce jeudi.

Pour la deuxième journée consécutive, des jeunes ont bloqué l'entrée du lycée Saint-Exupéry dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Des barricades constituées notamment de poubelles et de barrières ont été mises en place pour empêcher l'accès à l'établissement ce matin vers 8 h a appris Lyon Capitale de source sécuritaire.

Pas de blessé

Une cinquantaine d'individus auraient participé au blocage. Selon nos confrères du Progrès, certains jeunes porteraient des revendications en lien avec les élections municipales, se disant contre la droite et Jean-Michel Aulas.

Les forces de l'ordre sont intervenues peu après 10 h et ont subi "plusieurs jets de projectiles", indique la même source sécuritaire. Elles ont fait usage de gaz lacrymogène "aux fins de dispersion". Il n'y a pas de blessé à déplorer.

Hier, un premier blocus avait déjà été mis en place. Les forces de l'ordre étaient intervenues et avaient été visées par des tirs d'artifice. Les policiers avaient ainsi fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les individus. La préfecture du Rhône condamne ces évènements.

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