La préfecture du Rhône a publié ce mercredi le taux de participation définitif des élections municipales de 2026. Et cette année, le scrutin a mobilisé plus que d'habitude dans le Rhône.

Trois jours après le second tour des municipales 2026 à Lyon et dans le Rhône, la préfecture a communiqué le taux de participation définitif au niveau du département. Et les chiffres sont plutôt très hauts, preuve que ce scrutin municipal a intéressé grand nombre de Rhodaniennes et de Rhodaniens.

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Le taux de participation pour le second tour de ce dimanche 22 mars est de 58,81% dans le Rhône. Un chiffre qui n'avait jamais été aussi haut depuis le second tour de 2001 (61,87%). Si par rapport aux dernières municipales, qui s'étaient déroulées en 2020, au début de la pandémie du Covid-19, les chiffres sont très largement au-dessus - il y avait eu 35,4% de participation au second tour en 2020, 38,6% au premier tour- les élections 2026 ont également plus mobilisé qu'en 2014 et en 2008.

A Lyon, la participation est même largement au-dessus de ces chiffres départementaux, avec 66,06% au second tour contre 64,52% au premier tour. Un scrutin qui a donc mobilisé très largement les électeurs.