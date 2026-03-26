JO 2030 : les entreprises françaises appelées à se mobiliser pour des marchés à 2,4 milliards d’euros

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Plus de 800 acteurs économiques étaient réunis à Marseille pour le lancement de la stratégie d’achats des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Avec pour objectif d'ouvrir largement les marchés aux entreprises, notamment aux PME et TPE.

Le chantier économique des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 est officiellement lancé. À Marseille, plus de 800 représentants d’entreprises et de filières professionnelles ont participé à la première rencontre “Meet the Buyers”, organisée par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030 et la Solideo Alpes 2030. Une étape clé pour préparer l’attribution de près de 2,4 milliards d’euros d’achats liés à l’événement.

A lire aussi : Et si Lyon profitait de l'élection de Ciotti à Nice pour récupérer des épreuves des JO 2030 ?

L’ambition affichée est claire : plus de la moitié des marchés devront bénéficier à des TPE et PME. Les organisateurs veulent ainsi faire des Jeux un levier de développement économique pour l’ensemble du territoire, en associant également les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pour faciliter l’accès aux opportunités, une plateforme unique baptisée “Marchés 2030” a été dévoilée. Elle centralisera les appels d’offres et les besoins à venir.

Une "opportunité concrète" pour les entreprises

Le comité d’organisation a également signé la Charte Relations Fournisseurs et Achats Responsables, en présence du médiateur des entreprises Pierre Pelouzet, confirmant sa volonté d’intégrer des critères d’intégrité, de transparence et de durabilité dans les procédures. Au moins 20 % de la notation des offres tiendra compte d’exigences sociales et environnementales.

De son côté, la Solideo a détaillé sa stratégie pour les infrastructures olympiques : sécuriser les délais, maîtriser les coûts et faire des chantiers un moteur d’innovation et d’héritage durable pour les territoires de montagne. Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont présenté leurs dispositifs d’accompagnement pour aider les entreprises à répondre aux futurs appels d’offres.

Pour Edgar Grospiron, président du COJOP, ces Jeux représentent une “opportunité concrète” pour le tissu économique français. Les prochains mois doivent désormais permettre aux entreprises de se positionner sur les premiers marchés, alors que l'évènement doit se tenir dans moins de quatre ans dans les Alpes françaises.

A lire aussi : JO 2030 : le Cojop, en "transition", continue de chercher son numéro 2