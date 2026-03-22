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Grégory Doucet lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Municipales 2026 : Grégory Doucet l'emporte avec moins de 3 000 voix d'avance

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Le maire sortant l'emporte dans un mouchoir de poche.

    Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, les Lyonnaises et les Lyonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour le premier tour des municipales 2026. Le maire écologiste sortant, Grégory Doucet l'a emporté dans un mouchoir de poche, avec seulement 2 762 voix d'avance.

    L'écologiste qui s'est allié à La France insoumise a recueilli 104 702 voix, tandis que Jean-Michel Aulas en a obtenu 101 940.

    Découvrez ci-dessous les résultats des municipales à Lyon.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 321176
    Taux d'absentions :
    Votes blancs ou nuls :

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory DoucetListe d'union à gaucheGrégory Doucet50,67 %104 702
    Coeur LyonnaisListe divers centreJean-Michel Aulas49,33 %101 940

    A lire aussi : Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas et ses 36,78%

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