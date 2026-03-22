Municipales 2026 : Grégory Doucet l'emporte avec moins de 3 000 voix d'avance

Grégory Doucet lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Le maire sortant l'emporte dans un mouchoir de poche.

Après quasiment cinq mois de campagne électorale intense, les Lyonnaises et les Lyonnais étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mars pour le premier tour des municipales 2026. Le maire écologiste sortant, Grégory Doucet l'a emporté dans un mouchoir de poche, avec seulement 2 762 voix d'avance.

L'écologiste qui s'est allié à La France insoumise a recueilli 104 702 voix, tandis que Jean-Michel Aulas en a obtenu 101 940.

Découvrez ci-dessous les résultats des municipales à Lyon.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 321176

Taux d'absentions :

Votes blancs ou nuls :

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Pour Vivre Lyon, L'Union De La Gauche Et Des Ecologistes Avec Gregory Doucet Liste d'union à gauche Grégory Doucet 50,67 % 104 702 Coeur Lyonnais Liste divers centre Jean-Michel Aulas 49,33 % 101 940

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