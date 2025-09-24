Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mercredi

La qualité de l'air restera bonne à Lyon ce mercredi 24 septembre, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables.

Si l'automne semble s'être installé à Lyon ces derniers jours, on respire toujours très bien dans la région lyonnaise. Des conditions météorologiques favorables à la dispersion de polluant et une fraicheur qui ne devrait pas permettre l'augmentation des concentrations d'ozone ou de particules fines.

Ainsi, ce mercredi 24 septembre 2025 la qualité de l'air sera bonne à moyenne à Lyon, hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7. Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront en baisse.