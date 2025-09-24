Actualité
illustration pluie Lyon
@LD / Lyon capitale

Un mercredi frais et automnal à Lyon, seulement 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée fraiche et humide qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi 24 septembre 2025.

    L'automne semble s'être bien installé à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Ce mercredi 24 septembre, c'est une nouvelle journée fraiche et humide qui attend toute l'agglomération avec encore de nombreux nuages et une fraicheur très automnale avec quelques pluies, surtout en matinée et début d'après-midi.

    Côté températures, il fait seulement 10 degrés ce mercredi matin et le thermomètre ne dépassera pas les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement en dessous des normales de saison.

