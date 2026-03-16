Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Bron.
Avec 55, 53 % au premier tour, Jérémie Bréaud reste maire de Bron.
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 23 191
Taux d’abstention : 42, 80 %
Votes blancs ou nuls : 0, 57 % de votes blancs et 0, 72 % de votes blancs
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Bron En Commun
|Liste d'union à gauche
|Lucile Morel
|17, 75 %
|2 324
|Ensemble Pour Bron
|Liste Divers
|Souil Mebarki
|3, 28 %
|430
|Encore + Toujours Mieux Avec Jérémie Breaud
|Liste des Républicains
|Jérémie Bréaud
55, 53 %
|7 271
|Bron Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Hélène Quinqueton
12, 32 %
1 613
|Agir Unir Pour Bron
|Liste du Rassemblement National
|Hervé Lequin
|6, 28 %
|823
|Brondillants : Bron Brillant
|Liste Divers
|Ryan Dilmi
|4, 84 %
634
Les résultats de 2020 :
2e tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 603
Taux d’abstention : 64,19%
Votes blancs ou nuls : 0,89%
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Bron Naturellement avec Jean-Michel Longueval
|LUG
|M. Jean-Michel LONGUEVAL
|48,77
|3849
|BRON 2020 PROTEGER RESPIRER
|LLR
|M. Jérémie BREAUD
|51,27
|4043
1er tour :
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 583
Taux d’abstention : 64,64 %
Votes blancs ou nuls : 261
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|Bron Naturellement avec Jean-Michel Longueval
|LUG
|M. Jean-Michel LONGUEVAL
|42,61
|3291
|BRON 2020 PROTEGER RESPIRER
|LLR
|M. Jérémie BREAUD
|35,51
|2743
|EN AVANT BRONDILLANT(E)S !
|LUC
|M. François-Xavier PENICAUD
|13,52
|1044
|UBI
|LDIV
|M. Mehmet BEKTAS
|2,41
|186
|Bron Collectif, la voie citoyenne
|LFI
|M. Cyril RADIX
|5,96
|460