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Jérémie Bréaud
Jérémie Bréaud

Municipales 2026 : Jérémie Bréaud réélu à Bron

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Bron.

    Avec 55, 53 % au premier tour, Jérémie Bréaud reste maire de Bron.

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 23 191

    Taux d’abstention : 42, 80 %

    Votes blancs ou nuls : 0, 57 % de votes blancs et 0, 72 % de votes blancs

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Bron En CommunListe d'union à gaucheLucile Morel17, 75 %
    		2 324
    Ensemble Pour BronListe DiversSouil Mebarki3, 28 %
    		430
    Encore + Toujours Mieux Avec Jérémie BreaudListe des RépublicainsJérémie Bréaud
    55, 53 %    		7 271
    Bron InsoumiseListe de La France insoumiseHélène Quinqueton
    12, 32 %
    1 613
    Agir Unir Pour BronListe du Rassemblement NationalHervé Lequin6, 28 %
    		823
    Brondillants : Bron BrillantListe DiversRyan Dilmi4, 84 %

    634

    Les résultats de 2020 : 

    2e tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 603

    Taux d’abstention : 64,19%

    Votes blancs ou nuls : 0,89%

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    Bron Naturellement avec Jean-Michel LonguevalLUGM. Jean-Michel LONGUEVAL48,773849
    BRON 2020 PROTEGER RESPIRERLLRM. Jérémie BREAUD51,274043

    1er tour :

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 583

    Taux d’abstention : 64,64 %

    Votes blancs ou nuls : 261

    ListeNuanceConduite par %/exprimésNombre de voix
    Bron Naturellement avec Jean-Michel LonguevalLUGM. Jean-Michel LONGUEVAL42,613291
    BRON 2020 PROTEGER RESPIRERLLRM. Jérémie BREAUD35,512743
    EN AVANT BRONDILLANT(E)S !LUCM. François-Xavier PENICAUD13,521044
    UBILDIVM. Mehmet BEKTAS2,41186
    Bron Collectif, la voie citoyenneLFIM. Cyril RADIX5,96460
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