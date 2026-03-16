Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Bron.

Avec 55, 53 % au premier tour, Jérémie Bréaud reste maire de Bron.

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 23 191

Taux d’abstention : 42, 80 %

Votes blancs ou nuls : 0, 57 % de votes blancs et 0, 72 % de votes blancs

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Bron En Commun Liste d'union à gauche Lucile Morel 17, 75 %

2 324

Ensemble Pour Bron Liste Divers Souil Mebarki 3, 28 %

430

Encore + Toujours Mieux Avec Jérémie Breaud Liste des Républicains Jérémie Bréaud

55, 53 % 7 271

Bron Insoumise Liste de La France insoumise Hélène Quinqueton

12, 32 %

1 613 Agir Unir Pour Bron Liste du Rassemblement National Hervé Lequin 6, 28 %

823

Brondillants : Bron Brillant Liste Divers Ryan Dilmi 4, 84 %



634

2e tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 603

Taux d’abstention : 64,19%

Votes blancs ou nuls : 0,89%

Liste Nuance Conduite par %/exprimés Nombre de voix Bron Naturellement avec Jean-Michel Longueval LUG M. Jean-Michel LONGUEVAL 48,77 3849 BRON 2020 PROTEGER RESPIRER LLR M. Jérémie BREAUD 51,27 4043

1er tour :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 22 583

Taux d’abstention : 64,64 %

Votes blancs ou nuls : 261