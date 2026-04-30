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L’école Robert-Doisneau, à Lucenay. (Capture Google)

Beaujolais : le nombre de victimes grimpe à 34 dans un dossier de pédocriminalité

  • par V.G.

    • Mis en examen une seconde fois, cet homme soupçonné de viols et d’agressions sexuelles dans le village de Lucenay voit l’enquête s’élargir : 34 enfants sont désormais identifiés comme victimes.

    Un homme déjà mis en examen en 2025 pour viols sur des jeunes garçons dans le Beaujolais (Rhône), l'a de nouveau été en avril après la découverte d'autres victimes, 34 au total, âgées de trois à neuf ans, a indiqué mercredi le parquet de Villefranche-sur-Saône, confirmant une information du Monde.

    Le suspect, âgé de 40 ans, a été mis en examen en avril des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, et fixation et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a détaillé à l'AFP la procureure Laetitia Francart. Ce père de famille avait déjà été mis en examen en janvier 2025 pour les mêmes chefs, et sa mise en examen supplétive d'avril "vise des victimes supplémentaires", a ajouté Mme Francart, précisant que dans ce dossier elles sont désormais au nombre de 34.

    "Tous les mineurs ne sont pas victimes des mêmes infractions", a-t-elle par ailleurs souligné. Les faits se sont déroulés entre 2020 et 2024 dans le village de Lucenay, au cœur du Beaujolais, à une trentaine de km au nord de Lyon.

    Les jeunes garçons d'une même école ciblés

    L'homme a ciblé des garçons scolarisés dans la même école que son fils et sa fille, de la maternelle à l'école élémentaire, à l'occasion par exemple d'anniversaires ou de soirées pyjamas organisés à son domicile, précise le quotidien Le Monde. Il a également réalisé de nombreuses vidéos et photos (près de 330) des viols et agressions sexuelles commis sur ces enfants, éveillés ou endormis, âgés de 3 à 9 ans au moment des faits. Il utilisait pour cela son téléphone, ou encore une petite caméra dissimulée dans un réveil, affirme le journal.

    Mais quand certains enfants ont commencé à évoquer auprès de leurs parents les agissements du quadragénaire, des plaintes finissent par être déposées. L'homme a été arrêté puis placé en garde à vue en décembre 2024.

    Il sera ensuite laissé libre et écrira une lettre formulant son intention de se suicider, adressée à ses enfants, ses proches, et aux familles et aux enfants victimes. "Je pense être né comme ça, je n'ai pas choisi d'aimer les garçons... les trop jeunes garçons (...) Je me suis haï pour ça, mais je n'ai pas eu la force d'en parler", relate-il notamment, comme cité par le Monde.

    Il a tenté ensuite de se pendre à un chêne dans la forêt de Charnay, dans le Rhône, mais sera récupéré vivant par les gendarmes. Lors de ses auditions, indique le quotidien, il a reconnu les faits sur "une trentaine d'enfants". Il est en détention provisoire depuis plus d'un an.

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