La préfecture du Rhône, qui avait repris la compétence d'instruction des permis de construire à sept communes en 2024 annonce restituer la compétence à six villes face à des résultats satisfaisants sur la construction de logement sociaux.

La préfecture du Rhône distribue son bulletin de note. Alors que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, avait décidé en janvier 2024 de reprendre la compétence d’instruction des permis de construire pour des projets de logements dans sept communes jugées très en retard sur leurs objectifs de production de logements sociaux, la préfecture dresse le bilan, ville par ville, de cette "mesure forte" et inédite.

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Dans un communiqué de presse, la préfecture du Rhône évoque un "succès", avançant qu'entre 2024 et 2025, 931 logements sociaux ont été agréés sur ces territoires, soit 6,7 fois plus qu’en 2023. Sur six communes, catégorisées comme mauvais élèves en terme de construction de logement sociaux en 2024, le taux d’atteinte des objectifs fixés entre 2023 et 2025 atteint désormais 79 %. "On fait la preuve que c’est possible de construire dans ces communes. Le résultat est là. Ça a produit des effets sur d’autres" se félicite la préfète Fabienne Buccio chez nos confrères du Progrès.

Chaponnay reste sous pilotage préfectoral

Ainsi, au vu de ces résultats, l’État annonce restituer la compétence d’instruction des permis de construire à six communes : Caluire-et-Cuire, Chazay-d’Azergues, Mions, Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Genis-Laval et Tassin-la-Demi-Lune. Seule Chaponnay reste sous pilotage préfectoral, en raison d’une dynamique jugée insuffisante. Plusieurs opérations de logements sociaux y sont encore à l’étude.

Plus largement, la préfecture souligne que la production de logements sociaux a dépassé les objectifs fixés dans le Rhône. Entre 2023 et 2025, 7 704 logements locatifs sociaux ont été agréés dans les 45 communes déficitaires, soit plus que les 7 601 initialement visés.

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Cette progression est attribuée à plusieurs dispositifs exceptionnels : contrats de mixité sociale, plan d’urgence métropolitain, révision du zonage ou encore soutien financier renforcé. Les bilans détaillés seront prochainement transmis aux communes, avant l’ouverture d’un nouveau dialogue avec les élus pour poursuivre l’effort de construction.