Actualité
Un immeuble en construction
Un immeuble en construction

Logements sociaux : l'Etat lâche du lest dans le Rhône après la relance des permis de construire

  • par V.G.

    • La préfecture du Rhône, qui avait repris la compétence d'instruction des permis de construire à sept communes en 2024 annonce restituer la compétence à six villes face à des résultats satisfaisants sur la construction de logement sociaux.

    La préfecture du Rhône distribue son bulletin de note. Alors que la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, avait décidé en janvier 2024 de reprendre la compétence d’instruction des permis de construire pour des projets de logements dans sept communes jugées très en retard sur leurs objectifs de production de logements sociaux, la préfecture dresse le bilan, ville par ville, de cette "mesure forte" et inédite.

    Lire aussi :  Logements sociaux : la préfecture peine à faire mieux que les villes sanctionnées

    Dans un communiqué de presse, la préfecture du Rhône évoque un "succès", avançant qu'entre 2024 et 2025, 931 logements sociaux ont été agréés sur ces territoires, soit 6,7 fois plus qu’en 2023. Sur six communes, catégorisées comme mauvais élèves en terme de construction de logement sociaux en 2024, le taux d’atteinte des objectifs fixés entre 2023 et 2025 atteint désormais 79 %. "On fait la preuve que c’est possible de construire dans ces communes. Le résultat est là. Ça a produit des effets sur d’autres" se félicite la préfète Fabienne Buccio chez nos confrères du Progrès.

    Chaponnay reste sous pilotage préfectoral

    Ainsi, au vu de ces résultats, l’État annonce restituer la compétence d’instruction des permis de construire à six communes : Caluire-et-Cuire, Chazay-d’Azergues, Mions, Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-Genis-Laval et Tassin-la-Demi-Lune. Seule Chaponnay reste sous pilotage préfectoral, en raison d’une dynamique jugée insuffisante. Plusieurs opérations de logements sociaux y sont encore à l’étude.

    Plus largement, la préfecture souligne que la production de logements sociaux a dépassé les objectifs fixés dans le Rhône. Entre 2023 et 2025, 7 704 logements locatifs sociaux ont été agréés dans les 45 communes déficitaires, soit plus que les 7 601 initialement visés.

    Lire aussi : Cartes. Les mauvais élèves du logement social dans la métropole de Lyon

    Cette progression est attribuée à plusieurs dispositifs exceptionnels : contrats de mixité sociale, plan d’urgence métropolitain, révision du zonage ou encore soutien financier renforcé. Les bilans détaillés seront prochainement transmis aux communes, avant l’ouverture d’un nouveau dialogue avec les élus pour poursuivre l’effort de construction.

    à lire également
    Lyon : 3,15 millions d'euros pour rénover la Villa Gillet, institution culturelle dédiée aux écritures contemporaines

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Un immeuble en construction
    Logements sociaux : l'Etat lâche du lest dans le Rhône après la relance des permis de construire 09:07
    Lyon : 3,15 millions d'euros pour rénover la Villa Gillet, institution culturelle dédiée aux écritures contemporaines 08:20
    LDLC Arena
    La LDLC Arena, une option "évidente" pour accueillir le hockey des JO 2030 07:59
    Beaujolais : le nombre de victimes grimpe à 34 dans un dossier de pédocriminalité 07:48
    Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages 07:35
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:12
    Musée Gadagne
    Une Nuit européenne des musées sous le signe du "médiéval fantasy" au musée Gadagne de Lyon 29/04/26
    La Rush Room débarque à Lyon. Ou Fort Boyard près de la Part-Dieu 29/04/26
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    "Ça n'a pas de sens !" : le frère du terroriste d’Arras est interdit de quitter Lyon, mais est visé par une OQTF 29/04/26
    Les Meilleurs Ouvriers de France : Chantal Maquaire, joaillière 29/04/26
    Meyzieu : après la polémique, le lycée Arnaud Beltrame repousse l'inauguration de sa salle Imane Khelif 29/04/26
    Près de Lyon, une boulangerie et un atelier de découpe fermés après un contrôle d’hygiène 29/04/26
    Bison Futé : une circulation difficile sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 29/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut