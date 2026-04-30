La LDLC Arena se positionne pour accueillir le hockey masculin des JO 2030. Son président Alexandre Aulas assure que l’enceinte lyonnaise remplit toutes les conditions face au blocage niçois porté par Éric Ciotti autour de l’Allianz Riviera.

La LDLC Arena de Décines-Charpieu, à l'est de Lyon, est l'enceinte la "plus évidente" pour accueillir le tournoi de hockey sur glace masculin des JO-2030, qui pourrait ne pas se tenir à Nice comme initialement prévu, a affirmé mercredi son président.

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"Notre salle excelle dans ce domaine et nous sommes prêts", a déclaré Alexandre Aulas lors d'une conférence de presse. "Nous répondons sans aucune difficulté à l'ensemble du cahier des charges, avec notamment la jauge imposée de 10.000 places brutes minimum", a-t-il précisé.

"Cohérence territoriale"

Nice doit théoriquement accueillir toutes les épreuves de glace des JO-2030 mais son nouveau maire, Eric Ciotti (UDR-RN), refuse de valider le projet initial qui prévoyait la couverture pendant plusieurs mois du stade de football de l'Allianz Riviera, enceinte de l'OGC Nice. Le comité d'organisation des JO (Cojop) a alors annoncé mardi que le hockey masculin pourrait plutôtse tenir à Lyon ou encore à Paris. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, avait d'ailleurs officiellement proposé la candidature de Lyon la semaine dernière pour accueillir l'ensemble des sports de glace.

La LDLC Arena de Décines-Charpieu, d'une capacité de 16.000 spectateurs, est aussi "la candidature la plus évidente d'un point de vue géographique avec une cohérence territoriale avec les autres sites olympiques" dans les Alpes françaises, a affirmé Alexandre Aulas.

Le montant de l'opération pour les organisateurs, et notamment le prix de location de l'enceinte, n'a pas été révélé par souci de confidentialité. Mais le coût de l'utilisation de l'Arena de Décines serait "trois à quatre fois inférieur à celui estimé à l'Allianz Riviera de Nice", a assuré Xavier Pierrot, directeur général délégué de la LDLC Arena.

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La LDLC Arena accueillera les Mondiaux masculins de hockey en 2028. La date limite du dépôt des candidatures auprès du Cojop est fixée au 11 mai.

Les différentes options vont être étudiées "jusqu'à début juin", a pour sa part expliqué mercredi Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca).