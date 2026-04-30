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Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages

  • par LR

    • Quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune aux orages ce jeudi 30 avril 2026.

    Le semaine se poursuit sous le signe des orages pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 30 avril, quatre départements sont de nouveau placés en vigilance jaune aux orages. Il s'agit de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Drôme.

    Une vigilance qui sera seulement valable pour la soirée de jeudi, avec une activité orageuse pouvant être intense localement.

    A noter que pour le vendredi 1er mai Météo France prévoit l'arrivée d'une perturbation orageuse par l'ouest, ce qui devrait entrainer le passage d'une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orages à son tour.

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