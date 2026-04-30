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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un jeudi particulièrement agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise, avec un mercure qui atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée.

    Ce jeudi 30 avril, le temps s'annonce particulièrement printanier à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir malgré quelques nuages, notamment en seconde partie de journée.

    Côté températures il fait 10 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 à 6 degrés au dessus des normales. Un temps radieux qui devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

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