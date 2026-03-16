Actualité
(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Elections municipales 2026 : Benoit Eraclas élu à Corbas

  • par Paul Terra

    • Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Corbas.

    Le maire sortant Alain Viollet s'incline face à Benoit Eraclas qui devient maire de Corbas avec 55, 52 %.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 7 253

    Taux d'absentions : 36, 83 %

    Votes blancs ou nuls : 1, 68 % de votes blancs et 0, 83 % de votes nuls

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vivons CorbasListe divers gaucheAlain Viollet
    44, 48 %    		1 987
    L'Alternative Pour CorbasListe divers droiteBenoit Eraclas55, 52 %
    		2 480

    Les résultats de 2020 : 

    Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7193

    Taux d’abstention : 54,91%

    ListeNuanceConduite par%/exprimésNombre de voix
    CORBAS 2020 Notre ville avenirLLRMme Réjane CLOUPET45,731439
    VIVONS CORBAS 2020-2026LDVGM. Alain VIOLLET54,271708
    à lire également
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
    Municipales 2026 : les résultats à Villeurbanne pour le premier tour, Van Styvendael en tête 01:23
    Elections municipales 2026 : Benoit Eraclas élu à Corbas 01:19
    Municipales 2026 : Marie-Hélène Mathieu réélue à Saint-Didier-au-Mont-d'Or 01:16
    Pas d'image
    Élection municipale : les résultats à Fontaines-sur-Saône, Bénédicte Hamelin élue au premier tour 01:14
    Municipales 2026 : les résultats du 1er tour à Cailloux-sur-Fontaines 01:13
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats à Sathonay-Camp pour le premier tour 01:11
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Montanay, Patrice Coeurjolly élu 01:11
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Sathonay-Village, Gilles Bidon élu 01:09
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Irigny 01:08
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le premier tour 01:07
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour le premier tour 01:03
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Jonage, Lucien Barge réélu sans surprise 01:01
    Municipales 2026 : Xavier Odo réélu à Grigny 01:01
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut