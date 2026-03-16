Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Corbas.
Le maire sortant Alain Viollet s'incline face à Benoit Eraclas qui devient maire de Corbas avec 55, 52 %.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 7 253
Taux d'absentions : 36, 83 %
Votes blancs ou nuls : 1, 68 % de votes blancs et 0, 83 % de votes nuls
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vivons Corbas
|Liste divers gauche
|Alain Viollet
44, 48 %
|1 987
|L'Alternative Pour Corbas
|Liste divers droite
|Benoit Eraclas
|55, 52 %
|2 480
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7193
Taux d’abstention : 54,91%
|Liste
|Nuance
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|CORBAS 2020 Notre ville avenir
|LLR
|Mme Réjane CLOUPET
|45,73
|1439
|VIVONS CORBAS 2020-2026
|LDVG
|M. Alain VIOLLET
|54,27
|1708