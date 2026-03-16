(Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Corbas.

Le maire sortant Alain Viollet s'incline face à Benoit Eraclas qui devient maire de Corbas avec 55, 52 %.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 7 253

Taux d'absentions : 36, 83 %

Votes blancs ou nuls : 1, 68 % de votes blancs et 0, 83 % de votes nuls

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vivons Corbas Liste divers gauche Alain Viollet

44, 48 % 1 987

L'Alternative Pour Corbas Liste divers droite Benoit Eraclas 55, 52 %

2 480



Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 7193

Taux d’abstention : 54,91%