Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le second tour, Geoffroy battue par Lahmar pour 104 voix

Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vaulx-en-Velin. La maire sortante, Hélène Geoffroy, a été battue par Abdelkader Lahmar.

C'est l'une des grosses surprises de la métropole de Lyon. A Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, maire sortante a été battue au second tour par le candidat LFI Abdelkader Lahmar (50,49% contre 49,51%).

Après deux mandats à la tête de la commune, la socialiste a donc été battue par l'Insoumis également député du Rhône depuis 2024 pour seulement 104 voix.

Les résultats du second tour à Vaulx-en-Velin :

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 220

Taux d'absentions : 56,02%

Votes blancs ou nuls : 3,42%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar Liste de La France insoumise Abdelkader Lahmar 50,49% 5369 Vaulx Citoyens Liste divers centre Christine Bertin 0% 0 Vaulx-En-Velin Unie Liste divers gauche Hélène Geoffroy 49,51% 5265

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