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Abdelkader Lahmar, député LFI de la 7e circonscription du Rhône.

Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le second tour, Geoffroy battue par Lahmar pour 104 voix

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vaulx-en-Velin. La maire sortante, Hélène Geoffroy, a été battue par Abdelkader Lahmar.

    C'est l'une des grosses surprises de la métropole de Lyon. A Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, maire sortante a été battue au second tour par le candidat LFI Abdelkader Lahmar (50,49% contre 49,51%).

    Après deux mandats à la tête de la commune, la socialiste a donc été battue par l'Insoumis également député du Rhône depuis 2024 pour seulement 104 voix.

    Les résultats du second tour à Vaulx-en-Velin :

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 220
    Taux d'absentions : 56,02%
    Votes blancs ou nuls : 3,42%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vaulx En Commun Avec Abdelkader LahmarListe de La France insoumiseAbdelkader Lahmar50,49%5369
    Vaulx CitoyensListe divers centreChristine Bertin0%0
    Vaulx-En-Velin UnieListe divers gaucheHélène Geoffroy49,51%5265

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Vaulx-en-Velin

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