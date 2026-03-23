Municipales 2026 : les résultats à Vaulx-en-Velin pour le second tour, Geoffroy battue par Lahmar pour 104 voix

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vaulx-en-Velin. La maire sortante, Hélène Geoffroy, a été battue par Abdelkader Lahmar.
C'est l'une des grosses surprises de la métropole de Lyon. A Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, maire sortante a été battue au second tour par le candidat LFI Abdelkader Lahmar (50,49% contre 49,51%).
Après deux mandats à la tête de la commune, la socialiste a donc été battue par l'Insoumis également député du Rhône depuis 2024 pour seulement 104 voix.
Les résultats du second tour à Vaulx-en-Velin :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 26 220
Taux d'absentions : 56,02%
Votes blancs ou nuls : 3,42%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vaulx En Commun Avec Abdelkader Lahmar
|Liste de La France insoumise
|Abdelkader Lahmar
|50,49%
|5369
|Vaulx Citoyens
|Liste divers centre
|Christine Bertin
|0%
|0
|Vaulx-En-Velin Unie
|Liste divers gauche
|Hélène Geoffroy
|49,51%
|5265
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