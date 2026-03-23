Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Est

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Est.
7 sièges à pourvoir
3e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 39 117
Taux d'absentions : 33,06%
Votes blancs ou nuls : 1,43%
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Benjamin BADOUARD
44,36%
|11366
|GRAND COEUR LYONNAIS
|Hélène BARONNIER
47,06%
12060
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Albert LEVY
8,58%
2199