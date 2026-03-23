Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Est

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 39 117

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Est.

La place Béraudier devant la gare Part-Dieu à Lyon. (@NC)

- - - - - -

Lyon Capitale - 51 avenue Maréchal Foch - CS 40091 - 69456 Lyon Cedex 06