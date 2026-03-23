Du soleil et de la douceur à Lyon ce lundi, jusqu’à 16 degrés attendus

Ce lundi 23 mars le temps s’annonce radieux à Lyon et dans toute la métropole avec des températures relativement douces.

Après un dimanche plutôt gris et pluvieux, le soleil est de retour à Lyon pour débuter cette nouvelle semaine du mois de mars. Le temps s’annonce radieux ce lundi 23 mars à Lyon, avec le soleil qui brillera jusqu'au soir malgré la présence de quelques nuages.

Côtés températures, il fait seulement 4 degrés ce lundi matin mais le mercure atteindra les 16 degrés au meilleur de la journée. Des températures agréables proches des normales de saison.