Trois idées reçues sur les feux tricolores à Lyon

Le monsieur "trafic" de la Métropole de Lyon, Pierre Soulard, expert en ingénierie du trafic et directeur des infrastructures et de l’exploitation des mobilités répond à trois idées reçues sur les feux tricolores et leur régulation dans l'agglomération lyonnaise.

“Les feux sont volontairement déréglés pour nous dégoûter de la voiture”