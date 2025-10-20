Actualité
L’affichage visible sur le quai Claude Bernard à Lyon.

Affichage sauvage pro-Aulas à Lyon : les Verts saisissent la commission des comptes de campagne

  • par Vincent Guiraud

    • Depuis ce lundi matin, une grande banderole est visible sur un échafaudage de Lyon, représentant Jean-Michel Aulas au-dessus d'une phrase en forme de tacle pour les Écologistes. Ces derniers ont annoncé saisir la commission nationale des comptes de campagne.

    C'est une banderole qui aurait eu toute sa place dans un stade mais qui fait désormais polémique à Lyon. Ce lundi matin, le compte de Génération Aulas, collectif de soutien à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, a partagé la photo d'une grande affiche, dressée sur un échafaudage du quai Claude Bernard, où on peut y voir Jean-Michel Aulas aux côtés de Bernard Lacombe, légende de l'Olympique Lyonnais décédé en juin dernier, avec une phrase en forme de tacle appuyé aux Écologistes : "À Lyon, seul la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus."

    Si ce n'est pas la grossière faute d'orthographe qui a fait se lever les Verts, ces derniers ont publié quelques heures plus tard un communiqué dénonçant cet affichage sauvage "soutenant Jean-Michel Aulas avec des menaces à peines voilées contre les Écologistes."

    Lire aussi : Aulas, principal adversaire de Doucet ? "On verra quand il s'agira de propositions", répond le maire de Lyon

    Le camp Aulas réfute toute responsabilité

    "Au-delà de son caractère illégal au regard du règlement local sur la publicité mais aussi du code électoral, cet affichage reflète une dérive inquiétante du débat public" estiment les Écologistes qui n'ont que peu apprécié le jeu de mots faisant référence à la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne en football.

    Si l'on ne sait pas pour l'instant qui est à l'origine de cet affichage sauvage, l'entourage du candidat Aulas assurant n'avoir rien à voir avec son installation, le parti du maire actuel Grégory Doucet annonce saisir la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "afin que toute la lumière soit faite sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif".

    Lire aussi : Comment Aulas veut mettre les Verts hors jeu

    "On ne fait pas campagne électorale comme la publicité d’une entreprise. Les campagnes sont régies par des règles strictes garantissant l’égalité des candidats. À ce titre, cette opération constitue une irrégularité manifeste au regard des règles encadrant les dépenses et supports de campagne" poursuivent-ils dans leur communiqué de presse.

    Avant de conclure : "Les Écologistes n’ont jamais craint le débat d’idées. Les insultes, la violence, et dans le cas présent la menace, n’y ont jamais eu leur place". Quelques heures après le tacle très sévère de Marine Tondelier au candidat Aulas, le débat s'annonce donc de plus en plus âpre entre le candidat Aulas et le camp de Grégory Doucet, à six mois seulement du scrutin municipal.

    Incendie mortel à Lyon : les victimes vivaient dans une cave squattée

