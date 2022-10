Mondial 2022 : A Bron, la possibilité d'une fan zone en cas de demi-finale ?

A l'inverse de nombreuses villes qui boycottent la diffusion des matchs de la Coupe du monde au Qatar, le maire de Bron Jérémie Bréaud affirme ne pas s'y opposer.

A l'instar de Lyon, de nombreuses villes françaises refusent de diffuser les matchs du Mondial 2022 de football qui se tiendra au Qatar. C'est le cas notamment de Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Etienne, Strasbourg, Lille, Rennes Brest, Paris, Bordeaux, etc. A contre-courant de ce front, la mairie de Bron n'a pas exprimé son refus de diffuser les matchs. Au contraire : "Bron est une ville de foot, a confié Jérémie Bréaud, maire, au Progrès. Certains s’offusquent de la tenue dans deux mois de cette épreuve, mais elle a été attribuée à ce pays en décembre 2010 ! On les a moins entendus pour la précédente édition en Russie ou les JO en Chine… Alors oui, c’est une aberration environnementale et au niveau des droits de l’homme. Mais non, je n’appelle pas au boycott, comme d'autres maires ont pu le faire".

A Bron, durant le dernier Euro de football, une fan zone avait été installée au stade Pierre-Duboeuf. Pour l'heure, aucune fan zone n'est annoncée par la municipalité. En revanche, "si la France va loin, en demie ou en finale, on ne s’interdit rien. [...] Bron est une ville de foot, avec peut-être le futur ballon d'or Karim Benzema. Donc on verra le moment venu".

Source : Le Progrès