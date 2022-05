Karim Benzema, futur Ballon d'or?

L'avant-centre du Real Madrid Karim Benzema, meilleur buteur de la Ligue des champions remportée contre Liverpool samedi, a estimé qu'en club il ne pouvait " pas faire mieux " dans la course au Ballon d'or dont il est désormais le grand favori.

Karim Benzema, qui a joué à l'Olympique Lyonnais de 2004 à 2009, a remporté sa cinquième Ligue des Champions. Il n'a pas marqué, un but ayant été refusé pour hors-jeu par l'arbitre français Clément Turpin (43e), mais le meilleur buteur de la C1 (15 buts) cette saison a marqué des points décisifs pour le Ballon d'Or, battant ses rivaux Mohamed Salah et Sadio Mané, indique l'AFP.

" En club, je ne peux pas faire mieux "

Le Ballon d'or est-il dans un coin de sa tête ? " Forcément ", a répondu le buteur, interrogé après la finale sur Canal Plus. " Maintenant je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club je ne peux pas faire mieux. On verra ce qui se passe, en tout cas je suis fier de ce que j'ai réussi ".

L'international français a aussi contesté l'idée que son club ait eu de la chance au cours de ce parcours européen: " Il n'y a pas de chance , a-t-il répondu. Tu peux l'avoir une fois la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts, on est revenus à chaque fois, on n'a jamais rien lâché ".

"Close the votes, Benzema won it. Bye!" Thierry Henry has a message for France Football on the Ballon d'Or. 👀 😂 pic.twitter.com/AyyDBDeV9p — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 28, 2022

Thierry Henry, confiant pour Karim Benzema

Pour Thierry Henry, il n'y a plus aucun doute : Karim Benzema sera le prochain Ballon d'or. Consultant pour CBS Sport lors de la finale de Ligue des champions, Thierry Henry s'est exprimé, en s'adressant à France Football, en charge des votes pour le Ballon d'or.

Après la victoire du Real Madrid, l'ancien attaquant assure que le vainqueur 2022 est déjà connu. Son nom : Karim Benzema. " Je voulais juste dire quelque chose pour France Football ou qui que ce soit qui vote. Fermez les votes, Benzema l'a gagné. Bye ", a-t-il lancé sur le plateau.

Le prochain Ballon d'or sera décerné à Paris le 17 octobre, avant la Coupe du monde au Qatar.