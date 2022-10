Samedi 8 octobre, Groupenfonction fait "chanter" des interprètes amateurs en plein air, sur un répertoire éclectique. Prochaine séance à 19 h 30 devant le théâtre de la Croix-Rousse.

Le playback a belle allure, comme nous le montre la quinzaine d'interprètes accompagnés par le groupe de création multidisciplinaire Groupenfonction. We can be heroes, c'est le nom de leur performance participative, qui consiste à chanter en playback et à reprendre en mouvements de nombreux tubes, trente minutes durant. Samedi 8 octobre, une séance - gratuite - aura lieu à 19h30 sur le parvis du théâtre de la Croix-Rousse, pour célébrer l'ouverture de sa nouvelle saison culturelle. Une première séance s'est aussi tenue à 13 h, après la pluie.

S'amuser à faire semblant

Eminem, Bjork, Shirley Bassey, MGMT, Jamie T... Le répertoire varie entre pop, hip-hop et musique des années 60. Sur ces morceaux, les stars d'un jour illustrent avec brio l'unicité et la pluralité des individus au sein d'un groupe, à force de mimiques et gestuelles travaillées en amont. "Avant la représentation, on organise un workshop de préparation de 24 heures, qui se découpe en un week-end et deux soirées, précise Arnaud Pirault, à la tête du projet. On travaille avec les habitants participants pour leur transmettre les outils nécessaires, qui leur permettent de s'amuser, de prendre plaisir à faire semblant, un peu comme des enfants, pour qu'ils puissent trouver des endroits d'émancipation. Aucun prérequis n'est nécessaire".

🎤30min de chant en playback, à 19h30 sur le parvis du théâtre de la Croix-Rousse, pour l'ouverture de sa nouvelle saison, par @Groupenfonction #spectaclevivant pic.twitter.com/AsEcndPgTF — Aimée Le Goff (@aimee_legoff) October 8, 2022

Lors d'une session à Bruxelles, Groupenfonction a fait "chanter" jusqu'à 62 participants. Ce soir, à 20h, juste après la performance, une playlist de tubes pop sera enclenchée, avec piste de danse ouverte à tous !

Groupenfonction organise ces représentations depuis quinze ans dans de nombreuses villes en France. Le groupe est passé à Villeurbanne en 2009, puis à Lyon en 2019 pour l'ouverture de la saison du Théâtre Nouvelle Génération. Il faudra attendre le printemps 2023 pour assister aux prochaines sessions, prévues à Tours puis à Clermont-Ferrand.