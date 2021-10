Mois sans tabac : l'opération rencontre un franc succès en Auvergne-Rhône-Alpes

Comme chaque année depuis 6 ans, le 1er novembre marque le début du mois sans tabac en France. Une opération devenue incontournable et qui offre aux fumeurs un accompagnement au sevrage jour après jour.

Fumer tue. La mention est écrite sur tous les paquets de cigarettes et est bien connue de tous. Pourtant, la prévalence au tabagisme se stabilise entre 2019 et 2020 après 6 ans de diminution. C'est dans ce contexte que démarre lundi 1er novembre l'opération Mois sans tabac en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion pour les consommateurs d'arrêter définitivement la cigarette grâce à des sevrages proposés tous les jours. Au 22 octobre, ils étaient déjà 51 418 inscrits sur la plateforme dédiée, dont 6 335 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le baromètre santé de Santé publique France, les tentatives d’arrêt du tabac sur le dernier trimestre de l’année, attribuables à Mois sans tabac, sont en hausse et cela, depuis le lancement de l’opération en 2016. Une preuve une fois de plus que l'engouement du public pour l'opération Mois sans tabac en France.

Depuis 2016, plus de 900 000 inscriptions au grand défi de l’arrêt du tabac ont été comptabilisées.