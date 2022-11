A Lyon, la cigarette interdite devant les écoles

Il est désormais interdit de fumer devant les écoles et les crèches de la ville de Lyon.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, vient de prendre un arrêté instaurant des zones sans tabac aux abords des écoles et crèches de la ville. Déjà mise en place dans les squares et les aires de jeu, "la Ville de Lyon rejoint ainsi les communes engagées dans une démarche d’exemplarité et de préservation de la santé des plus jeunes", se félicite la municipalité.

Cette mesure avait été appliquée aux abords de 11 écoles privées et publiques du 2e arrondissement dès 2021.