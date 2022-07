Mick Jagger en promenade dans Lyon avant son concert au Groupama Stadium

Le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, s'est promené dans les rues du centre-ville de Lyon lundi 18 juillet en soirée. Incognito, il a bu une bière dans le 1er arrondissement. Les Rolling Stones sont en concert au Groupama Stadium ce mardi 19 juillet en soirée.

La veille de son concert événement au Groupama Stadium de Décines, la légende Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones, a visité le centre-ville de Lyon. Sur son compte Instagram, il a publié des photos de lui dans tous les sites iconiques de Lyon : sur la place des Terreaux, sur la colline de Fourvière, devant l'église Saint-Jean.

Mick Jagger a aussi donné rendez-vous à ses fans lyonnais en lançant un "See you tomorrow at Groupama Stadium" ("à demain au Groupama Stadium"). Fidèle à sa réputation de rockeur, il s'est aussi filmé en train de boire une bière devant le bar la Taverne du perroquet bourré, rue Sainte-Catherine.